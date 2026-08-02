“Spider-Man: Un Nuevo día” arrasa con casi 100 mdd en su primer fin de semana de estreno

“Spider-Man: Un nuevo día”, la película de superhéroes distribuida por Sony, se convirtió en el segundo mayor estreno de la historia en Norteamérica, con la asombrosa cifra de 355 millones de dólares de venta en taquilla, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

Se quedó a apenas unos millones atrás de “Avengers: Endgame”, que debutó con 357 millones en 2019.

La película también recaudó 572 millones de dólares en más de 73 mil 500 pantallas internacionales, y China aportó 121 millones por sí sola, lo que suma un debut mundial de 927 millones de dólares, solo por detrás de “Endgame” (mil 200 millones).

La trayectoria de Tom Holland como el trepamuros de los cómics ha sido poderosa. “Sin regreso a casa”, su tercera película en solitario de Spider-Man, recaudó más de mil 900 millones de dólares en todo el mundo para convertirse en la octava película más taquillera de todos los tiempos, sin contar la inflación.

También fue la primera película desde el inicio de la pandemia en superar la marca de los mil millones de dólares.

Pero el triunfo de “Spider-Man: Un nuevo día” también llega tras otra gran película protagonizada por Tom Holland y Zendaya: “La Odisea”, de Christopher Nolan, que bajó al segundo puesto en su tercer fin de semana en salas con 51 millones de dólares.

Su fuerza combinada ayudó a impulsar el mayor fin de semana de todos los tiempos para los cines de Norteamérica, con un estimado de 430 millones de dólares en ventas totales de entradas, según Rentrak.

“Spider-Man: Un nuevo día” arrancó con fuerza, con un récord de 168 millones de dólares en su día de estreno en 4 mil 487 salas de Estados Unidos y Canadá, superando los 157 millones del viernes de “Avengers: Endgame”.

El estudio pronosticó que eso conduciría a un fin de semana de estreno de 325 millones de dólares, lo que aun así habría batido el récord del segundo lugar. Ocupa el lugar de “Spider-Man: Sin camino a casa”, que abrió con 260 millones en diciembre de 2021. En el terreno de los mejores fines de semana de estreno en Norteamérica, les siguen “Avengers: Infinity War” (257 millones en 2018) y “Star Wars: El despertar de la fuerza” (247 millones en 2015).

Las expectativas siempre fueron altas para la nueva película de Spider-Man, dirigida por Destin Daniel Cretton y que, según se informó, costó 225 millones de dólares producir, sin incluir los gastos de mercadotecnia.

Pero había preocupación de que no atrajera el mismo nivel de entusiasmo masivo del público que su predecesora, que incorporó a los anteriores intérpretes de Peter Parker: Los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En realidad, el interés fue más alto que nunca.

La película de Tom Holland también recibió buenas críticas de especialistas y público. Actualmente tiene un 90% en Rotten Tomatoes; el público le otorgó una “A” en CinemaScore y una calificación de cinco estrellas en PostTrak.

Los compradores de entradas fueron predominantemente hombres (alrededor del 61%) y muchos eran más jóvenes, con algo más de la mitad del público por debajo de los 25 años de edad, según encuestas a la salida de PostTrak.

El grupo más grande fue el de 18 a 24 años de edad, que representó el 36% del público; el 27% tenía entre 25 y 34 años de edad.

La empresa de análisis de taquilla EntTelligence calcula que unas 24.1 millones de personas asistieron a “Spider-Man: Un nuevo día” este fin de semana.

También es el mayor estreno de la historia para Sony Pictures.

Tom Rothman, presidente y director general de Sony Pictures Motion Picture Group, elogió en un comunicado al “incomparable Tom Holland”. Rothman retrasó la producción de la película para permitir que Holland actuara en “La Odisea”.

El presidente de Marvel Studios y productor de “Spider-Man”, Kevin Feige, señaló en un comunicado que “este debut refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans de todo el mundo —y, como el público vio, prepara el terreno para cosas emocionantes por venir”.

La productora Amy Pascal añadió que “refuerza que los cinéfilos tienen hambre de historias que sean a la vez espectaculares y profundamente humanas”.

Este año también ha visto un resurgimiento de la asistencia al cine por parte del público joven, que ha convertido en éxitos películas como “Obsession”, “Backrooms” y “El Drama”, que también protagonizó Zendaya.

Una serie de títulos animados con clasificación PG que se mantenían en cartelera completó el top cinco: “Toy Story 5” quedó en tercer lugar con 6.3 millones de dólares, seguida de “Minions & Monsters” en cuarto y “Moana” en quinto.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak, comentó que el efecto “Spider-Man” podría ayudar a que la temporada cinematográfica de verano supere la marca de los 4 mil millones de dólares por primera vez desde el verano Barbenheimer de 2023, y a lograr el tercer agosto de la historia en alcanzar los mil millones de dólares.

“Esta es quizá la temporada de verano más importante para ir al cine en la historia del negocio”, afirmó Dergarabedian, quien añadió, “podría preparar un tramo final del año de taquilla como ningún otro y uno que podría empujarnos por encima de esa marca de 10 mil millones de dólares”.