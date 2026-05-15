Trump dice que aceptaría una suspensión de 20 años del enriquecimiento de uranio por parte de Irán

El presidente estadunidense Donald Trump declaró este viernes que aceptaría una suspensión de 20 años del enriquecimiento de uranio, que constituye el núcleo del programa nuclear iraní, si Teherán ofreciera una garantía “real”, reportó The Times of Israel.

Esto supone un aparente cambio con respecto a su anterior exigencia de que Irán detuviera permanentemente su programa y su promesa de garantizar que Irán nunca pueda obtener armas nucleares.

Trump hizo este comentario al hablar con los periodistas a bordo del Air Force One, antes de dejar China tras su cumbre de dos días con su homólogo chino Xi Jinping.

Al preguntársele si había “rechazado la última propuesta de Irán”, respondió: “Bueno, la revisé, y si no me gusta la primera frase, simplemente la descarto…Una frase inaceptable, porque han acordado plenamente no usar armas nucleares. Y si incluyen alguna forma de armamento nuclear (en su propuesta), no leo el resto…”.

El reportero interrumpió: “¿Así que 20 años no son suficientes para usted, tiene que ser algo permanente…?”

Trump intervino: “No, 20 años son suficientes, pero el nivel de garantía que ofrecen, en otras palabras, tiene que ser de 20 años reales…”.