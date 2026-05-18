Reporta Municipio fuera de peligro empleados lesionados en choque de unidad de Mantenimiento Urbano

El Gobierno Municipal informa que la tarde de este 18 de mayo, una unidad perteneciente a la Dirección de Mantenimiento Urbano se vio involucrada en un accidente vial sobre la calle Fuente de Agua, ubicada a espaldas de Fashion Mall.

De acuerdo con el reporte correspondiente, el percance ocurrió luego de que el conductor de la unidad, por falta de pericia, impactara contra una unidad Denali y posteriormente contra un poste centinela ocasionando daños materiales.

Derivado de este hecho, dos trabajadores de la Dirección de Mantenimiento Urbano resultaron lesionados. Aunque las heridas no ponen en peligro su integridad, sí requieren atención médica especializada, por lo que fueron trasladados a un nosocomio para su valoración y atención correspondiente, reportándose fuera de peligro.