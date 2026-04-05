Trasladan en helicóptero a mujer en labor de parto, aterrizan en Centro de Convenciones

Este domingo se realizó un traslado aéreo de una mujer en labor de parto de gemelos desde el poblado de Ojo Laguna hacia el Centro de Convenciones.

La mujer de 25 años de edad, acompañada de sus madre se trasladaban desde Casas Grandes hacia la capital, siendo interceptadas por las autoridades en el poblado mencionado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dispuso de un helicóptero para trasladar a ambas mujeres hacia la capital, en donde ya las esperaban dos ambulancias de URGE, paramédicos y personal de Protección Civil Estatal quienes las trasladaron a un hospital.