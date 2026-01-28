Traslada con éxito SSPE a mujeres privadas de la libertad al nuevo Cereso Femenil No. 2 en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un mega operativo para llevar a cabo el traslado de mujeres privadas de la libertad del Cereso Femenil No. 2 de Ciudad Juárez hacia las nuevas instalaciones recientemente inauguradas por el titular de la corporación, Gilberto Loya, y la gobernadora del Estado, Maru Campos.

El dispositivo de traslado de Personas Privadas de la Libertad (PPL) dio inicio alrededor de las 10:00 horas y concluyó aproximadamente a las 13:30 horas, en un operativo coordinado en el que participaron 655 elementos de la SSPE, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, logrando el traslado seguro de un total de 378 mujeres.

El convoy estuvo conformado por más de 90 unidades de las distintas corporaciones, encargadas de brindar la escolta y seguridad de ocho autobuses y dos furgonetas utilizadas para el traslado de las internas, concluyendo el recorrido en las nuevas instalaciones del Cereso Femenil, ubicadas en la colonia Carlos Chavira.

Como parte del esquema integral de seguridad, el operativo contó además con apoyo aéreo mediante el despliegue de dos helicópteros de la SSPE, un Bell 407 y un Bell 429, así como el uso de drones, lo que permitió ampliar la cobertura de vigilancia y reforzar la seguridad perimetral durante todo el traslado.

Cabe señalar que este despliegue es considerado uno de los más grandes y efectivos realizados en Ciudad Juárez, ya que la planeación operativa, en conjunto con la inteligencia y videovigilancia de la Plataforma Centinela, permitió una coordinación precisa, sin puntos ciegos ni vulnerabilidades que representaran riesgo para el personal operativo o para las PPL.

El nuevo Centro de Reinserción Social Femenil No. 2, que actualmente cuenta con más de 440 espacios, permitió a la SSPE reducir la sobrepoblación penitenciaria, pasando del 42% al 11% en lo que va de la administración. Este avance, sumado a las labores permanentes de reinserción social, ha contribuido a consolidar un sistema penitenciario fuerte, estable y referente a nivel nacional.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la Policía del Estado para fortalecer el Sistema Penitenciario, permitir el desahogo de espacios y garantizar condiciones de gobernabilidad, seguridad y dignidad al interior de los centros de reinserción social.