Tras reunión con presidenta del IEE, quedaron “muchas dudas” respecto al proyecto de imponer candidatas en 23 municipios: GPPRI

Luego de la reunión que sostuvieron con la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, señaló que quedaron “muchas dudas” respecto al proyecto del IEE para “imponer” candidatas en 23 municipios.

“Muchas dudas. Nos dejan prácticamente iguales las preguntas que fueron directas que se deberían de contestar se fueron circulando, y ella fue dando respuestas diferentes a lo que se le estaba preguntando. Simple y sencillamente ella concluyó con decir es un proyecto”, declaró Medina Aguirre.

Por lo que el coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional reiteró que este proyecto “lo están inventando desde el Instituto Estatal Electoral. Yo expreso mi mayor respeto a las mujeres que sean candidatas y estamos, desde nuestro partido, siempre al cien por ciento a favor en la paridad de género”.

Sin embargo, el presidente de la JUCOPO y líder de la bancada priista, se mostró optimista y consideró que debido a lo crítico de este proyecto y a lo que representa para la vida interna de los partidos políticos, no pasará ante el Consejo General del IEE.