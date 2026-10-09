Fiscalía con rezago, pero tiene gente con mucha experiencia: Loya

Gilberto Loya Chávez indicó que a su llegada a la Fiscalía General del Estado (FGE) observó una dependencia con mucho rezago y problemas de proyección, sin embargo, también cuenta con gente con mucha experiencia.

En este sentido, dijo que para él existe un gran potencial para que en poco tiempo la Fiscalía General del Estado pueda dar los resultados que la población merece.

Gilberto Loya consideró que ya en otras ocasiones ha asumido la responsabilidad de sacar adelante proyectos de gran importancia como la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y luego con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Gilberto Loya realizó de manera inmediata cambios en 4 de las principales áreas de la Fiscalía y en próximas horas sostendrá una reunión conjunta con el equipo de la FGE y de la SSPE.