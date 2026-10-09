Sin condiciones dignas, no hay salud de calidad: diputada Joss Vega

Ante las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registradas en Chihuahua y otras entidades del país, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Joss Vega, llamó a las autoridades federales a atender las demandas del personal de salud y garantizar las condiciones necesarias para brindar una atención médica digna, oportuna y de calidad a los derechohabientes.

Vega señaló que las exigencias relacionadas con el abasto de medicamentos e insumos, la suficiencia de personal y las condiciones laborales deben atenderse con seriedad, pues detrás de cada una de estas demandas está la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de miles de familias.

“No están pidiendo privilegios, son condiciones indispensables para hacer su trabajo con dignidad. No se puede exigir una atención médica de calidad si no se garantiza al personal el equipo, los insumos, los medicamentos y las condiciones que necesitan para atender a los pacientes”, expresó.

La legisladora indicó que estas deficiencias desde hace tiempo han sido advertidas por distintos sectores, entre ellos organismos empresariales, representantes del PAN y la propia derechohabiencia, pero hoy, ante la incapacidad de dar respuestas, son los propios trabajadores del Instituto quienes han tenido que salir a manifestarse en distintas ciudades del país, lo que obliga a revisar de fondo la situación que enfrenta el Instituto y dar soluciones inmediatas.

Finalmente, Joss Vega reiteró que desde el ámbito de responsabilidad del Congreso del Estado y como representante del Partido Acción Nacional, se mantendrá del lado del personal de salud y los derechohabientes, dando también seguimiento para garantizar el servicio de salud, entendiendo que es una responsabilidad que requiere coordinación y sensibilidad.