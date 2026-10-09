Anuncia Loya los primeros 4 cambios en la FGE, Wendy Chávez de vicefiscal

El encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez dio a conocer 4 de los primeros cambios que se harán en la dependencia del Estado.

Ello además de la reasignación de Francisco Sáenz Soto quien se había desempeñado como encargado del despacho tras la salida de César Jáuregui.

Al respecto, dio a conocer que la vicefiscalía quedará a cargo de Wendy Paola Chávez Villanueva quien había sido la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia.

Además, en la Fiscalía Especializada de Control, Análisis y Evaluación quedará a cargo de Omar Tinoco quien era el director jurídico en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Asimismo, en la Dirección de Administración que estaba a cargo de Patricia Franco llega Luis Rico y en la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que tenía como encargado a Pérez Rico queda bajo la responsabilidad de Daniel Barraza.