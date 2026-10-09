Nombramiento de Loya resultó ser el plan B de la Gobernadora y del PAN, dice coordinador del GPMorena

Tras el nombramiento de Gilberto Loya como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que “resultó ser el plan B de la Gobernadora y del PAN”.

Estrada Sotelo declaró que “el

nombramiento del ingeniero Loya resultó ser el plan B de la gobernadora y del PAN. Al no lograr hasta este momento el tema de la votación en la Fiscalía Autónoma en este Congreso, y tener las dos terceras partes para la mayoría calificada, pues optan por hacer el nombramiento de despacho”.

“De todos era sabido, a través de rumores, de que a él se le iba a impulsar en el nombramiento, en el procedimiento de Fiscalía Autónoma. No lo han podido tener, falta el tema de los votos necesarios, y qué hacen, lo ponen como encargado de despacho, ya tenían un encargado de despacho, es decir, propiamente no estaba acéfala la Fiscalía”, explicó el coordinador parlamentario.

Estrada señaló que “habría que revisar la legislación para ver si no existe ahí alguna condición en el nombramiento de encargado del despacho, porque habla la legislación sobre el procedimiento abierto”.