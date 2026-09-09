Catean vivienda en Las Pampas, en Cuauhtémoc, y detienen a un sujeto en posesión de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, detuvieron a un hombre en posesión droga durante un cateo efectuado la mañana de este miércoles 09 de septiembre del 2026, a una vivienda del fraccionamiento Pampas, en la ciudad de Cuauhtémoc

La orden girada por un Juez de Control, permitió que el Ministerio Público ingresara al lugar ubicado en calle Fernando Arias entre 138 y 140, en seguimiento a una carpeta de investigación por narcomenudeo.

En el lugar se detuvo a un masculino que se identificó como José Luis A. M., de 40 años de edad, a quien se le aseguró dos envoltorios de plástico transparente que contenía una sustancia conocida como cristal con un peso de 07 gramos.

El detenido, así como la droga asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.