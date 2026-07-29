Tráiler derriba tres postes de Telmex y deja sin luz ni servicio de internet a varias viviendas en el Centro

Un tráiler provocó cuantiosos daños la tarde de este martes al derribar tres postes de Telmex y al menos seis mufas tras engancharse con el cableado aéreo cuando circulaba por el cruce de las calles Niños Héroes y 31, en la colonia Centro de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad continuó su marcha pese a haber jalado los cables, lo que ocasionó la caída de los postes y afectaciones a diversos domicilios ubicados sobre la calle 31, desde la avenida Juárez hasta Ejército Mexicano. Como consecuencia, decenas de usuarios quedaron sin servicio de energía eléctrica e internet.

Durante el incidente, uno de los postes cayó sobre un automóvil Nissan Versa, causando daños materiales de consideración. Pese a la magnitud del percance, el conductor del tráiler no se detuvo para responder por los daños y huyó del lugar. Autoridades y personal de las empresas de servicios acudieron para atender la emergencia, evaluar las afectaciones y realizar las reparaciones correspondientes.