Localizan sin vida a adulto mayor en avanzado estado de descomposición en la colonia CDP

Un hombre de aproximadamente 75 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este miércoles al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles 15 de Enero e Insurgentes, en la colonia CDP. El cuerpo fue encontrado en un charco de sangre y presentaba un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de una situación inusual en la vivienda. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística realizaron las primeras diligencias e iniciaron la investigación correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento, por lo que será el resultado de las indagatorias y de la necropsia de ley el que determine cómo ocurrió la muerte del adulto mayor.