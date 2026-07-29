Patrulla de la Policía Municipal es impactada por un automóvil al intentar dar vuelta en la avenida CH-P

Un choque con únicamente daños materiales se registró la tarde de este miércoles en el cruce de la avenida CH-P y calle Ladrillo, luego de que una patrulla de la Policía Municipal y un automóvil particular protagonizaran un percance vial.

De acuerdo con los primeros reportes, una patrulla tipo pickup Ford y un automóvil Ford Fusion circulaban de oriente a poniente sobre la avenida CH-P, ambos por los carriles derechos. Debido a que el tránsito se encontraba detenido por el paso del tren, el conductor de la unidad oficial intentó incorporarse hacia la calle Ladrillo desde el segundo carril, maniobra con la que presuntamente cortó la circulación al vehículo particular.

Ante esta acción, el conductor del Ford Fusion no logró evitar el impacto y chocó contra la parte trasera de la patrulla. A pesar del fuerte golpe, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, elaborar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la investigación del percance.