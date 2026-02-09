Tragedia vial en la Ojinaga; fallecen dos jóvenes motociclistas

Un fatal accidente carretero cobró la vida de una pareja de jóvenes que viajaba a bordo de una motocicleta, luego de ser impactados por un camión de carga tipo dompe en la carretera que conecta Ojinaga con Camargo.

El percance se registró durante la tarde del lunes, a pocos kilómetros de la comunidad conocida como La Mula. De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque el conductor del vehículo pesado abandonó la unidad y se dio a la fuga, dejando el camión sobre la motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jonathan L. R., de 27 años, y Aidaly S., de 19, quienes habrían perdido la vida de forma inmediata debido a la gravedad del impacto.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes únicamente confirmaron que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales. Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al circular por este tramo carretero y pidieron a la ciudadanía colaborar con cualquier información que ayude a localizar al conductor involucrado.