Trabajadores de Tequila rompen chalecos guindas que alcalde detenido les ‘obligaba’ a usar

Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego “N”, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con La Familia Michoacana, trabajadores del sector turístico quemaron chalecos guindas que, según dijeron, el político arrestado les obligaba a usar.

En las escenas grabadas en video se observa a los empleados municipales cortar y arrojar al suelo las prendas de vestir.

De acuerdo con medios locales, los empleados dijeron que el portar los chalecos no era de forma voluntaria y que la exigencia provenía del gobierno municipal.

Información tomada de Aristegui Noticias