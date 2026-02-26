Toma Retén Ciudadano estación Niños Héroes del Bowí, dejan paso libre

Integrantes de Retén Ciudadano tomaron la estación Niños Héroes de la ruta troncal Bowí, dejando el paso libre a las y los usuarios, para que no paguen el costo del pasaje.

Ello como parte de la manifestación que han emprendido durante las últimas semanas ante su inconformidad con el sistema de transporte público, reclamando además la falta de audiencia por parte de las autoridades.

Previo a la toma de la estación Bowí, acudieron a Palacio de Gobierno para exigir una reunión con titulares de Transporte, anunciando que de no tener una respuesta favorable, emprenderán diversas acciones para ejercer presión en el gobierno.