Toma protesta Sergio Becerra como presidente del Centro Bancario de Chihuahua

Hoy se llevó a cabo la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026-2028 del Centro Bancario de Chihuahua, esto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

Como presidente de la nueva mesa directiva se encuentra Sergio Enrique Becerra Rodríguez quien destaca que una de sus metas será el apoyo de crédito a mipymes para la capital.

Gonzalo Aguilera García presidente saliente presentó su último informe de actividades del 2023-2025.

El Centro Bancario cuenta con 54 bancos agremiados, 26 bancos afiliados en el estado de Chihuahua que promueven la solidez financiera y el comportamiento normativo.