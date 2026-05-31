Toluca vence a Tigres y es campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf tras superar a Tigres de la UANL en una tanda de penaltis por 6-5, tras terminar en empate a un gol en los 120 minutos del partido jugado en el estadio Nemesio Díez.

Fue el tercer título en la historia de este certamen para los Diablos Rojos del Toluca.

El equipo local se fue adelante con un gol de Jorge Díaz en el minuto 104, pero en el 114 dejó todo igual el brasileño Joaquim.

En un duelo de intensa lucha en medio campo Toluca amenazó en los primeros 45 minutos en un balón que recuperó el brasileño Helinho, quien remató bombeado para intentar sorprender al argentino Nahuel Guzmán, quien recorrió y atajó el balón.

En el segundo tiempo el francés André Pierre-Gignac se perdió la mejor opción de los felinos en un remate a dos metros de portería que estrelló en el pie del guardameta por lo que el juego se fue a tiempos extras.

En el primer tiempo del agregado Toluca anotó al 104 con disparo dentro del área de Díaz, que superó a Nahuel para el 1-0.

Los felinos empataron en el segundo tiempo extra, al 114, vía un remate de cabeza de Joaquim para enviar el juego a penaltis.

En los disparos desde los 11 pasos Toluca venció 6-5 con tantos de Pável Pérez, Santiago Simón, del uruguayo Federico Pereira, Jorge Díaz, Sebastián Córdova y Fernando Arce. El guardameta Luis García atajó dos penaltis.

Por Tigres convirtieron André Pierre-Gignac, los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, Diego Lainez y el brasileño Rómulo Zwarg. Fallaron el uruguayo Fernando Gorriarán y Juan Purata.

Con información de EFE