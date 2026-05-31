Campo de girasoles, de proyecto de investigación a atractivo turístico

En una parte del campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en esta ciudad de Coahuila, se sembró por primera vez la flor de girasol, y lo que tenía como propósito la atracción de polinizadores y la remediación del suelo, se convirtió también en un atractivo de ciudadanos que acudieron a admirar el paisaje.

Fue un cuarto de hectárea lo que se sembró en el campo experimental de la Narro, pero suficiente para que la comunidad en Torreón acudiera a tomarse fotos y admirar el paisaje, que no se suele presentar en plena ciudad.

Fabián García Espinoza, profesor investigador adscrito al departamento de Parasitología y responsable del proyecto de investigación, explicó que cultivaron el girasol por primera vez con el objetivo de atraer polinizadores debido a que en la región es más común el cultivo de melón y sandía que necesitan para la polinización.

“El girasol ayuda mucho a la polinización de nuestras plantas y eso va a aumentar la productividad”, explicó el investigador.

Otro objetivo que tuvo fue la remediación del suelo, pues la superficie donde se sembró el girasol había mostrado síntomas de toxicidad en las plantas que se habían cultivado en años anteriores, como el maíz, la sandía o el melón.

“Ese manchón donde sembramos pues la planta se daba torcida, chaparrita, rayada, entonces eran síntomas de que algo estaba causando esas mutaciones en la planta, y muy probablemente se deba a algo que esté en el suelo como toxinas, probablemente el historial del terreno era que se habían aplicado herbicidas. Entonces, el girasol, pues tiene la capacidad de biorremediación y ese también fue otro de los objetivos”, ahondó.

El experto platicó que, junto con los muchachos del proyecto y prestadores de servicio social, se decidió que el campo se abriera al público. Lo que siguió fue la sorpresa de todo el equipo, pues se dieron cuenta que el girasol le gusta a muchísimas personas que comenzaron a visitar el lugar.

Valeria, una visitante, dijo que se enteró por redes sociales del campo y quiso acudir para tomarse algunas fotos.

“Están muy bonitos. Vimos la publicidad y queríamos venir. En lo personal me está comenzando a gustar mucho el girasol, es una flor muy bonita”, comentó.

El investigador Fabián García Espinoza ahondó en que el girasol es una planta resistente a muchos tipos de estrés, desde el hídrico hasta el salino.

El campo de girasoles de la Narro se sembró con 30 a 35 centímetros de distancia entre surco y surco, y a doble hilera entre planta y planta. El investigador explicó que la idea era que hubiese alta densidad para que las raíces se extendieran lo más posible, y de esa forma pudieran remediar la toxicidad del suelo.

El doctor García mencionó que después de este buen recibimiento, esperan para el próximo año darle mayor y mejor difusión para que la gente pueda asistir con tiempo a admirar el campo de girasoles sin necesidad de acudir a un lugar lejano. Comentó que el girasol no está peleado con el desierto y se puede sembrar, por recomendación a finales de febrero y hasta finales de agosto.

“Vinieron de muchos lugares a visitarnos. Para nosotros fue muy satisfactorio porque pudimos mostrar además del campo de girasoles, pues el trabajo de investigación, el trabajo de desarrollo que hacemos en este espacio agrícola”, añadió.