Santiago De la Peña reparte playeras “#YoConMaru” durante evento de apoyo a la gobernadora

La tarde de este sábado, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, repartió playeras con la leyenda #YoConMaru durante el evento organizado por militantes y simpatizantes del PAN en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La entrega de las prendas se realizó tanto al exterior como al interior del Centro de Convenciones, sede de la concentración política en la que participaron funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas y ciudadanos que acudieron para expresar su apoyo a la mandataria estatal.

Las playeras llamaron la atención por las frases impresas en ellas, entre las que destacaban expresiones como “Ni fifís, ni oligarcas, ni corruptazos, ni conservadores, ni traidores al pueblo, ni neoliberales, ni privilegiados, ni aspiracionistas, ni mafia del poder, ni derechairos, ni reaccionarios”, además de otras leyendas con tono crítico y satírico dirigidas a distintos sectores políticos y mediáticos. La distribución de estas prendas formó parte del ambiente que se vivió durante el evento de respaldo a la gobernadora.