Ataques de hombres armados dejan cuatro muertos en Michoacán; entre ellos un estadounidense

Este sábado, dos ataques de presuntos criminales dejaron un saldo de cuatro hombres muertos en Apatzingán, entre ellos un joven de nacionalidad estadounidense.

La Fiscalía General del Estado informó que el primer ataque fue perpetrado durante la madrugada sobre la calle Abraham González, en la colonia Aviación, donde hombres armados que se desplazaban en una moto asesinaron a Brandon “L”, de 21 años de edad y de origen estadounidense.

La víctima fue agredida minutos después de salir de la vivienda de su novia, a bordo de una camioneta marca Buick, de procedencia extranjera.

El segundo ataque sucedió por la tarde en el cruce de las calles Artículo 3 y Constitución de 1917, de la colonia Lomas de Palmira, donde un grupo de presuntos delincuentes disparó contra varios hombres que convivían en el lugar.

En la zona murieron dos hombres, mientras que un tercero falleció cuando recibía atención en un hospital regional de Apatzingán. Las tres víctimas no han sido identificadas.

En Apatzingán, autoridades han identificado una pugna entre al menos cinco organizaciones del crimen organizado, autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “Los Viagras”, “Los Blancos de Troya”, “Cártel de Acahuato” y Los Caballeros Templarios.

Los Caballeros Templarios cuentan con el apoyo del cártel de “Los Reyes” (asentado en el municipio de Los Reyes) y del “Cártel de Tepalcatepec”, este último encabezado por Juan José Farías Álvarez “El Abuelo Farías”, por quien la justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.