– En conversatorio “Voces que Protegen”, dieron a conocer el funcionamiento de esta herramienta

Con el compromiso de brindar acceso a la justicia y ser una institución cercana, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, en conjunto con la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, presentaron el conversatorio “Voces que Protegen”.

El evento se realizó la tarde de ayer lunes 23 de noviembre, en la Torre Centinela, con la presencia de la creadora y fundadora del Programa Antenas, la Psicóloga Julia Isabel Borbolla Hano y la Directora General de la Fundación “Antenas por los Niños A.C.”, la Psicóloga Julia I. Niño de Rivera Borbolla.

Ambas explicaron que el programa “Antenas”, es un modelo de atención especializado a víctimas de tres a 10 años de edad, una herramienta que permite que se tomen en tiempo real declaraciones y evaluaciones psicológicas a las niñas y niños víctimas de algún delito.

Borbolla Hano mencionó que, “Chihuahua es un ejemplo de aprovechamiento en la utilización de esta herramienta, el estado estrella donde he visto florecer el programa Antenas con mayor beneficio”.

En el acto estuvieron presentes, la Coordinadora de la FEM en la Zona Norte, Lic. Yubia Yumiko Ayala, el Magistrado José Luis Chacón y en representación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, el Ing. Javier Acosta, Coordinador del Comité de Prevención de Delitos Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.