Revelan la causa de muerte de la mamá de Ben Affleck, quien falleció en la mansión del actor

La causa oficial de la muerte de Chris Anne Affleck, maestra, activista y mamá de Ben y Casey Affleck, salió a la luz semanas después de que su familia anunciara su fallecimiento.

La causa oficial de la muerte de Chris Anne Affleck, mamá de los actores Casey y Ben Affleck, quedó confirmada tras la difusión de su certificado de defunción de la maestra, activista y egresada de Hard, quien tenía 83 años de edad.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F07%2F28%2Frevelan-la-causa-de-muerte-de-la-mama-de-ben-affleck-quien-fallecio-en-la-mansion-del-actor&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

¿De qué murió la mamá de Ben Affleck?

De acuerdo con medios estadounidenses, la mamá de Ben Affleck falleció a consecuencia de un paro cardiopulmonar, mientras que un adenocarcinoma pancreático apareció como condición médica contribuyente.

Chris Anne Affleck murió el 2 de junio a los 83 años mientras se encontraba en la residencia de Ben Affleck en Los Ángeles.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images)

No se le practicó una autopsia y sus restos fueron enviados a un servicio funerario en Las Vegas, según el certificado oficial.

Días antes de su muerte, su familia había informado que en diciembre de 2025 recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas y un pronóstico de aproximadamente seis meses de vida.

Aun así, logró cumplir uno de sus mayores deseos, ya que asistió a la graduación de preparatoria de su nieto Atticus el 31 de mayo, apenas dos días antes de fallecer.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (Broadimage/Shutterstock/Broadimage/Shutterstock)

¿Quién fue la mamá de Ben Affleck, Chris Anne Affleck?

Lejos de los reflectores de Hollywood bajo los que ha vivido sus hijos Ben y Casey, Chris Anne Affleck construyó una trayectoria propia como educadora y activista.

Nacida en Nueva York en 1942, estudió en la Universidad de Harvard y dedicó más de 35 años a la enseñanza pública, hasta su retiro en 2008.

También participó en iniciativas sociales de gran relevancia, entre ellas la campaña Freedom Summer de 1964 en Mississippi para promover los derechos civiles y la alfabetización, además de involucrarse durante décadas en proyectos comunitarios y ambientales.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (Vince Bucci/Getty Images)

Tras divorciarse de Timothy Affleck, crió a Ben y Casey en Massachusetts. Medios estadounidenses coinciden en que impulsó desde muy temprano el interés de ambos por las artes escénicas e incluso utilizó contactos de su etapa universitaria para acercar a Ben a una directora de casting, un paso que resultó determinante en el inicio de la carrera del actor y director ganador del Oscar.

La vez en que Ben Affleck llevó a su mamá al Oscar

Chris Anne Affleck estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la carrera de su hijo, Ben Affleck.

Chris Anne Affleck, mamá del actor Ben Affleck (Boston Herald/Shutterstock/Boston Herald/Shutterstock)

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, cuando acompañó a Ben y a Casey Affleck durante la histórica noche en la que Ben y Matt Damon ganaron el premio de la Academia al Mejor Guión Original por Good Will Hunting.

Con el paso de los años, Ben reconoció en varias ocasiones que el apoyo de su mamá fue decisivo para mantener viva su vocación artística desde la infancia.

De acuerdo con People, su obituario también destacó que, aunque se sentía orgullosa de los logros profesionales de sus hijos, valoraba aún más su independencia de pensamiento y su disposición para cuestionar la autoridad.