Tiene Aguirre dos dudas rumbo al Mundial

A falta de 19 días para el inicio de la Copa del Mundo, Javier Aguirre ya solo tiene dos dudas para terminar de definir la convocatoria de la Selección Mexicana.

Después del partido amistoso ante Ghana en Puebla, el “Vasco” reveló que está muy cerca completar la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial.



Ya estamos perfilando el equipo, creo que todavía tenemos que tomar un par de decisiones”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.El estratega nacional evitó mencionar en qué posiciones o con qué jugadores tendría estas dudas.

“Es difícil decirlo abiertamente porque son 26 jugadores y estamos ahí todavía intentando no equivocarnos, tratar de ser justo. La puerta está abierta, es evidente, y en ese sentido no quisiera yo limitar a algunos o preocupar a otros”, declaró el “Vasco”.

Información tomada de Agencia Reforma