Mantienen estudiantes plantón en Canal Once

Las instalaciones de Canal Once, ubicadas en la colonia Casco de Santo Tomás, permanecen tomadas este viernes por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes exigen respuesta a su pliego petitorio.

El plantón fue instalado desde ayer y podría extenderse hasta el próximo miércoles, fecha en la que los alumnos prevén sostener una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los estudiantes mantienen resguardado el acceso a la televisora y aseguran que únicamente permiten el ingreso a personas que acrediten pertenecer al IPN.A través de redes sociales, han difundido infografías para solicitar donaciones de productos de higiene, alimentos y equipo para quienes permanecerán en el plantón.

Ayer, los manifestantes bloquearon durante 40 minutos Circuito Interior en ambos sentidos para presionar a las autoridades a responder el pliego petitorio entregado días antes en la SEP y en la Secretaría de Gobernación.

Información tomada de Agencia Rwdoe