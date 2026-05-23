Evacuan a miles por una fuga química en California

Decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación en California este viernes, luego de que un gigantesco tanque químico registrara una fuga de gases tóxicos y amenazara con explotar en una área densamente poblada.

La emergencia ocurre en Garden Grove, en el condado de Orange, al sureste de Los Ángeles.

El tanque contiene 26 mil litros de metacrilato de metilo, un líquido inflamable y volátil utilizado para hacer plástico.”Hay literalmente sólo dos opciones”, dijo el comandante de los bomberos a cargo del incidente, Craig Covey.

“El tanque se quiebra y derrama un total de 6 y 7 mil galones de químicos muy malos en un estacionamiento en esa área, o dos, el tanque entra en una reacción térmica en cadena y explota, lo que afecta también a los tanques cercanos que contienen combustible o productos químicos”, explicó.

Información de AFP