El 50% de mexicanos usan IA

El 50 por ciento de los usuarios que ocupan Internet en el País usan alguna herramienta de Inteligencia Artificial (IA), ya sea para fines laborales o cuestiones educativas, reveló el “Estudio sobre los Hábitos de Usuarios de Internet en México 2026”.

El informe presentado por la Asociación Internet de México (Aimx), desarrollado de la mano de Offerwise, parte de la empresa de investigación del mercado de Grupo Norstat, señaló que se ve a la IA como una herramienta positiva que se desarrolló en por lo menos los últimos tres años.

“Los datos nos indican que 34 por ciento de los mexicanos ya visualizan a la IA como una herramienta que complementa, incluso el 44 por ciento de los encuestados asegura que la IA los hace más productivos en su entorno laboral”, dijo Lina Elizabeth Rodríguez González, presidenta de la Aimx.El informe presentado la mañana de este lunes detalló que entre quienes usan herramientas de IA en el País, las favoritas son aquellas especializadas en generación de contenido, como por ejemplo Gemini o ChatGPT, con un 66 por ciento.

Mientras que 45 por ciento usan asistentes virtuales como Siri o Alexa.

Información tomada de Agencia Reforma