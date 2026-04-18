Tendrá México un Mundial con expresión artística

Diecisiete espacios de la Ciudad de México entran a la cancha mundialista. La Capital presume un corredor cultural, la fusión entre arte y futbol con motivo de la Copa del Mundo.

En charla con CANCHA en el museo Franz Mayer, el CEO del Host City CDMX, Michel Bauer, detalló las características del proyecto.”Están el Franz Mayer, el Museo Jumex, el de Memoria y Tolerancia, el Yancuic que ya también se inauguró, el Kaluz que está aquí a una cuadra, una exposición de Leonora Carrington que está espectacular y vamos a inaugurar la próxima semana en el Centro de las Artes Inmersivas.

“Luego algo que estamos muy entusiasmados que se llama ‘México Aquí’, en la explanada del Monumento a la Madre, que es una mezcla entre inmersivo y piezas únicas prehispánicas, de colección, fotografías, van a hablar de lo que es México como país y representaciones de la Ciudad de México hablando de rituales, gastronomía, música, de arquitectura, pintura, escultura”, expresó Bauer.

Bauer destacó la suma de voluntades: directores y patronatos de museos, el Gobierno capitalino, la FIFA y el Host City.”El Colegio Nacional, el MIDE, el Universum, el Palacio de Iturbide, el Museo Dolores Olmedo, el CISS (hotel de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social), donde durmió el rey Pelé antes de ganar el Mundial de 1970, el Museo del Papalote, en el Tamayo vamos a tener una cancha desigual que es una pieza artística de Priscilla Monge, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

Información tomada de Agencia Reforma