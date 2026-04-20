PRI vuelve a denunciar que Morena afilió a ciudadanos sin su consentimiento y también a personas fallecidas; resalta proceso de afiliación tricolor

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a denunciar a Morena por la presunta afiliación irregular de ciudadanos sin su consentimiento, así como registros de personas fallecidas en padrones partidistas.

Durante conferencia de prensa en Toluca, Estado de México, el diputado local José Luis Villalobos García, Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN priista, denunció que Morena habría inflado su padrón mediante prácticas ilegales y engañosas, además, explicó que el PRI emprendió un proceso interno de depuración y regularización para contar con una militancia “real, confiable y jurídicamente sólida”.

Villalobos García explicó que existen más de 100 mil quejas públicas de ciudadanos que detectaron haber sido incorporados a Morena sin haberlo solicitado. Además, también se han documentado casos de personas fallecidas que continúan apareciendo en registros partidistas.

“Tienen afiliados fallecidos desde hace años y familiares han salido con actas de defunción a denunciarlo”, añadió.

El legislador priista también acusó que operadores ligados a programas sociales condicionan apoyos o utilizan información pública para inducir afiliaciones políticas con “lenguaje engañoso”. Se trata de un señalamiento delicado, pues toca dos pilares del sistema democrático: la libertad de asociación política y el uso electoral de programas gubernamentales.

En contraparte a Morena, Villalobos García aseguró que el PRI optó por revisar y depurar su padrón nacional tras la elección 2023-2024, proceso que incluyó la revisión de 1.5 millones de expedientes en las 32 entidades del país. Explicó que muchos registros antiguos fueron enviados a “reserva preventiva” por inconsistencias documentales derivadas del uso histórico de cédulas físicas.

Como resultado, el PRI dio de baja cerca de 500 mil registros durante 2025, asegurando que se trató de una medida de responsabilidad legal y no de pérdida real de militancia.

José Luis Villalobos recalcó que el Estado de México fue la entidad con menor impacto porcentual en bajas internas y reveló que el PRI mantiene más de 210 mil militantes válidos ante la autoridad electoral.

Además, anunció 18 mil 500 nuevas afiliaciones o reafiliaciones en sólo tres semanas y 10 mil registros más en proceso de validación. Cobertura territorial en casi todas las secciones electorales del estado.

“El Estado de México sigue siendo el padrón más importante políticamente para nuestro partido”, afirmó.

Asimismo, el diputado local reconoció que el PRI ya no busca regresar al modelo de millones de militantes de otras épocas. Dijo que la política cambió y que hoy la apuesta es construir un “partido de causas”, con presencia territorial y narrativa opositora, lo cual implica admitir que el PRI del siglo XX quedó atrás y que la nueva batalla será por estructura, organización y supervivencia.