Colocan inflables con la imagen de Tony Meléndez y Alex Domínguez en puntos del Centro de la ciudad

Inflables con la imagen de los diputados federales del PRI por Chihuahua, Tony Meléndez y Alex Domínguez, fueron colocados en calles del Centro de la ciudad.

Uno de ellos fue visto en el cruce de la avenida Ocampo y Paseo Bolívar, en donde sólo está la imagen de Alex Domínguez y la frase “Defender Chihuahua es hacerlo fregón”.

Mientras que otro fue visto en el cruce de las avenidas Independencia y Niños Héroes, en donde están las fotografías de Tony Meléndez y Alex Domínguez, los cuales a finales del mes de marzo, la dirigencia nacional del PRI los nombró “defensores” de Chihuahua, es decir, aspirantes a la candidatura priista a la gubernatura.

Junto a la imagen de ambos legisladores federales está la frase “Un Chihuahua que funcione fregón, fregón”.