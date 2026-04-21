Se aproxima nuevo frente frío; prevén vientos y chubascos aislados en las regiones serrana, norte y centro-sur

Este martes, la aproximación del frente frío al noroeste de México provocará ráfagas de hasta 55 (km/h) en Ascensión, Riva Palacio y Valle de Zaragoza, condiciones que reducirán la visibilidad en tramos carreteros como Juárez-Ascensión, Delicias-Jiménez y Jiménez-Parral.
Mañana, un nuevo #FrenteFrío se aproximará al noroeste de #México; originarán #Rachas de #Viento de 30 a 60 km/h y posibles #Tolvaneras en estados de esa región y del norte del país, con #Lluvias aisladas en #BajaCalifornia.
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 21, 2026
Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla y posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua, Durango y Zacatecas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.