Se reúnen diputados con cónsules de Guatemala y Honduras y vicecónsul de El Salvador previo a foro migratorio

Previo al foro migratorio que se realizará este martes en la sede del Congreso del Estado, diputados que integran la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, así como el presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez, se reunieron con los cónsules de Guatemala y Honduras, además con la vicecónsul de El Salvador.

La presidenta de dicha Comisión, la diputada María Antonieta Pérez, dio la bienvenida a los representantes de esos países centroamericanos, quienes participarán el foro en mención.

Además, también estuvieron presentes los diputados Arturo Medina y Magdalena Rentería, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Herminia Gómez.

Este foro migratorio reunirá a autoridades, legisladores, academias, organizaciones civiles, agencias internacionales y representaciones consulares, con el objetivo de dialogar sobre el fortalecimiento del marco normativo local en materia de movilidad humana, bajo enfoques de derechos humanos, género y diversidad.

Con ello, se busca generar propuestas que permitan mejorar la atención y protección de las personas en contexto de movilidad en la entidad.

En la mecánica de evento se dispondrán tres mesas de trabajo:

Mesa 1 Contextos migratorios y de asilo en el Estado de Chihuahua.

Mesa 2 Acciones de gobierno para la atención y protección de los derechos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.

Mesa 3 El papel del Poder Legislativo frente a la creación de marcos normativos respetuosos de los derechos humanos.

Cabe mencionar que al foro han confirmado su asistencia los cónsules de Guatemala y Honduras, Carlos Ranferi Gómez López y Darwin Antonio Medina Rodas, así como la vicecónsul de El Salvador, Noelia Díaz, respectivamente.