Tecnología y coordinación en la Policía Municipal reduce tiempos de respuesta y aumenta detenciones

Gracias a la tecnología con la que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se fortalece la estrategia de prevención y vigilancia a través del Centro de Monitoreo y Operaciones (CMO), para reforzar el trabajo del personal en despliegues operativos, acciones tácticas y labores de inteligencia, para reducir tiempos de respuesta y aumentar las detenciones.

La calidad, alcance y nitidez de las cámaras facilitan la identificación de características específicas de personas sospechosas, fortaleciendo así las labores de seguridad. Actualmente, se cuenta con más de mil 300 cámaras en la ciudad conectados al Centro de Monitoreo y Operaciones de la Comandancia Norte.

Tras la implementación de PECUU Cuatro, la capacidad de lectura mensual de placas vehiculares aumenta de 80 millones a 120 millones, fortaleciendo significativamente las labores de investigación y la respuesta ante el robo de vehículos.

El sistema tecnológico se complementa con tótems de seguridad, arcos lectores, aplicaciones preventivas como Marca el Cambio y Yo Segura, cámaras de solapa, cámaras instaladas en unidades policiales y dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad, conformando una red integral que permite avanzar hacia una ciudad más segura.