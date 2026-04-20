Dialoga Mario Vázquez con madres de familia de la colonia Vistas Cerro Grande

En la colonia Vistas Cerro Grande de la capital de Chihuahua, el senador Mario Vázquez realizó visitas a diversos hogares, en su mayoría encabezados por madres de familia con quienes dialogó sobre sus necesidades y entregó apoyos alimenticios.

Los temas más sentidos para las mujeres fueron sin duda el cuidado de la familia, tanto el desarrollo y educación de los hijos, como de los adultos mayores. También denunciaron varias situaciones de dificultad con el servicio del IMSS.

Vázquez se comprometió a gestionar soluciones para ayudar a las familias a superar la difícil situación comprometiéndose a atender y dar seguimiento a cada caso.

También puso a su disposición los servicios de su Casa de Atención Ciudadana ubicada en Paseo Bolívar 119 en la colonia Centro, donde se pueden hacer gestiones de diversos tipos así como tomar cursos de oficios para emprendimientos.