Capacitará Función Pública a personal de la SSPE en anticorrupción

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, con el objetivo de coordinar acciones del Plan Anual de Trabajo de la Estrategia Anticorrupción 2026, en función de fortalecer la profesionalización de la corporación mediante la certificación de instructores y mandos operativos en estándares especializados en materia anticorrupción.

La sesión se realizó este 20 de abril, en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, y tuvo como finalidad generar replicadores del curso anticorrupción dentro del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), fortaleciendo así una cultura institucional basada en la integridad, la legalidad y la transparencia.

Asimismo, se informó que la SSPE buscará formalizar un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública para dar continuidad a estas acciones, en seguimiento a la estrategia de profesionalización policial impulsada por Gilberto Loya, titular de la corporación.

En la reunión participó la subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Laura Gurza, así como, por parte de la SSPE, el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón, y el director general jurídico, Omar Tinoco. Asimismo, los asistentes realizaron un recorrido por el centro de mando C7-iA para conocer la operatividad en materia de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.