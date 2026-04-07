Tecnología tranformará producción agricola; se requiere 60% más de alimento para 2050

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruiz, dio a conocer que la tecnología será importante para la producción de alimentos ya que cuentan con un reto importante de 2026 al 2050.

En este sentido destacó que se dará la Expo Agro en el mes de septiembre en donde se abordarán temas importantes para los productores, el cómo tomar la tecnología en el campo y aumentar la producción de alimentos.

“La tendencia en el mundo sigue creciendo la necesidad de alimento tanto que de aquí al 2050, el mundo va a requerir más del 60% más de alimentos y eso lo tenemos proveer nosotros los productores con menos agua y con menos tierra”, comentó.

Reitera que es necesario tomar una seriedad con el proceder de alimentos a futuro por ello será importante la capacitación constante.

“Yo creo que es Importante tener tecnología para todos los productos, porque estamos en un momento globalizado en donde competimos con productores de todo el mundo, nuestros productos andan en todo el mundo y principalmente Estados Unidos, y nuestros competidores hacen uso de la tecnología para producir más con menos”, comentó.