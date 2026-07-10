Cierra alcalde Marco Bonilla primer ciclo del programa “Más Vida” con baby shower para 120 mujeres que pronto serán madres





Entre sonrisas, abrazos, regalos para los bebés y la ilusión de quienes están a punto de comenzar la aventura más importante de sus vidas, el alcalde Marco Bonilla encabezó el cierre del primer ciclo del programa “Más Vida”, celebrado con un baby shower para 120 mujeres embarazadas que, muy pronto, tendrán en sus brazos a sus hijas e hijos.

Durante su mensaje, el alcalde compartió una de las experiencias más personales de su vida al recordar el momento en que, junto con su esposa Karina, recibió la noticia de que serían padres cuando ambos tenían apenas 21 y 20 años.

“Habrá momentos difíciles, obstáculos y preocupaciones, pero si hoy me preguntan si volvería a vivir esa historia, les diría que sí, una y mil veces. No hay nada más grande que la vida, que ser mamá o papá y acompañar a nuestros hijos mientras crecen”, expresó el edil.

Marco Bonilla señaló que precisamente de esa experiencia nace la convicción de impulsar programas como Más Vida, porque muchas mujeres, más que discursos, necesitan sentirse acompañadas, escuchadas y respaldadas.

“Queremos que Chihuahua sea la mejor ciudad no solamente para vivir, sino también para nacer. Aquí creemos en la familia, creemos en las madres y creemos en la vida”, enfatizó.

Durante este primer ciclo, el programa brindó atención integral a 120 mujeres embarazadas y en etapa de posparto mediante apoyo psicológico, asesoría jurídica, orientación en lactancia materna, cuidados del recién nacido, crianza positiva, estimulación temprana, salud mental, redes de apoyo, ejercicios psicoprofilácticos y preparación física para el parto.

Gracias a una inversión conjunta entre el Gobierno Municipal y FECHAC, el programa actualmente opera en centros comunitarios y espacios laborales, acercando estos servicios a quienes más los necesitan.

El alcalde reconoció también el trabajo conjunto de FECHAC, el programa Semillitas, el Hospital Infantil, las organizaciones participantes y todas las personas que hicieron posible esta primera generación, destacando que cuando sociedad y gobierno trabajan de la mano, es posible transformar vidas desde el primer momento.

Por su parte, la presidenta local de FECHAC, Emilia Meléndez, destacó que el acompañamiento durante los primeros mil días de vida representa una oportunidad para cambiar el futuro de niñas y niños desde el embarazo, fortaleciendo la salud, la nutrición y la crianza con amor.

Asimismo, el director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte, reconoció el esfuerzo del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas que acompañan la maternidad con respeto, atención multidisciplinaria y cercanía, fortaleciendo a las familias chihuahuenses desde el inicio de una nueva vida.

El evento concluyó con la entrega de obsequios para las futuras mamás, quienes compartieron un momento de convivencia, esperanza y alegría rodeadas de sus familias, además de llevarse la certeza que ni el Gobierno Municipal, ni el empresariado chihuahuense y el Gobierno del Estado las dejará solas en este tan importante momento, porque en Chihuahua cuidar la vida también significa cuidar a quienes la hacen posible.