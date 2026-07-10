Camioneta vuelca tras ser impactada por camión urbano en el Centro; dos personas resultan lesionadas

La mañana de este viernes se registró un fuerte choque con volcadura en el cruce de las calles Julián Carrillo y Camargo, en la zona centro de la ciudad, que dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chevrolet de color blanco circulaba de este a oeste sobre la calle Camargo cuando presuntamente omitió el alto correspondiente, siendo impactada por un camión del transporte urbano de la ruta 2 de Octubre, con número económico 205.

Tras el fuerte encontronazo, la camioneta volcó y quedó recostada sobre su costado izquierdo.

Los dos tripulantes de la camioneta resultaron lesionados y fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE), sin que hasta el momento se informara la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Vial acudieron para elaborar el croquis del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras que personal del Grupo Beta colaboró en las maniobras para controlar la situación y retirar la unidad siniestrada.