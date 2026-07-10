América Aguilar no es militante del PT, mucho menos lo representa, afirma Lilia Aguilar

La dirigente del Partido del Trabajo en Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, dijo en relación a las declaraciones de la diputada local América Victoria Aguilar Gil publicadas en medios de comunicación, donde dijo que pretende hablar a nombre de la militancia petista en Chihuahua:

“Tal vez América Aguilar ya se afilió al Partido Verde junto con Cruz Pérez Cuéllar; porque del PT no es, ella nos hizo el favor de renunciar formalmente al Partido del Trabajo en enero de este año. Por lo tanto, cualquier manifestación o postura que emita no representa más que su voz y su propio voto porque trabajo territorial no le conocemos, ni nunca le conocimos, es pluri”, precisó Lilia Aguilar.

La dirigente nacional subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación en Chihuahua se encuentra en una etapa de madurez institucional que no se distrae con dinámicas de coyuntura ni con el pragmatismo de quienes buscan simular respaldos orgánicos que no existen en el territorio.

Reiteró que el verdadero valor de la militancia progresista se demuestra en las calles, de la mano con las y los chihuahuenses, y no en las declaraciones mediáticas de exmilitantes.

Asimismo, Lilia Aguilar hizo un llamado fraterno pero enérgico a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los partidos aliados a conducirse con estricto respeto a la legalidad y a los tiempos de cada organización, las candidaturas y coordinaciones de la 4T en Chihuahua no se definen por afinidades personales ni por las presiones de un oficialismo estatal del PAN que busca debilitarnos, se definen por y para el pueblo.