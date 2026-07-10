Detiene Policía Municipal a hombre armado; aseguran arma de fuego y droga

-Durante recorridos de prevención y vigilancia de Grupo K9, con apoyo del elemento canino Frank.

Elementos del Grupo de Reacción K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, misma que fue asegurada, así como cartuchos útiles y diversas dosis de una sustancia con las características del cristal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel González Cossío y Enrique Muller, en la colonia Deportistas, cuando los agentes realizaban recorridos preventivos y detectaron un vehículo Chevrolet Cobalt que circulaba sin luces, situación que estuvo a punto de provocar un choque.

Al marcarle el alto, el conductor adoptó una actitud agresiva, por lo que se realizó una inspección preventiva, localizando en el tablero del vehículo un arma de fuego calibre .25 abastecida con tres cartuchos útiles.

El conductor, identificado como Jesús Rubén H. R., de 44 años de edad, fue detenido y, posteriormente, con el apoyo del ejemplar canino Frank, especializado en detección de narcóticos, se efectuó una revisión al vehículo, donde fueron localizados 32 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con las características del cristal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo quedó asegurado y fue trasladado al corralón correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.