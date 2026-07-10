Hombre con presuntos problemas de adicción se baña en gasolina y se prende fuego

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, identificado de manera preliminar como Martín, sufrió quemaduras en cerca del 80 por ciento de su cuerpo luego de presuntamente prenderse fuego en el cruce de las calles Zarco y Jacintos, en la colonia Campesina.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre, quien se dedica a realizar trabajos de “talachas”, habría rociado gasolina sobre su cuerpo para posteriormente prenderse fuego. La versión fue proporcionada por un checador del transporte urbano que presenció los hechos y dio aviso a las autoridades.

Los primeros en arribar fueron agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las quemaduras.

Personas en el lugar señalaron que el hombre presuntamente es consumidor de sustancias; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Serán las instancias correspondientes las que realicen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.