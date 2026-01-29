T-MEC seguirá, pero falta precisar qué quiere cada país: Ebrard

Ciudad de México. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará, pero ahora el siguiente paso es precisar qué es lo que quiere cada uno de los tres países involucrados, indicó Marcelo Ebrard este jueves luego de ayer se reunió en Washington con sus contrapartes estadunidenses.

“El tratado esencialmente, mi pronóstico es, va a seguir adelante y ahora lo que tenemos que precisar es qué es lo que queremos nuevo cada una de las partes. De manera que el día de ayer tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá muy pronto”, dijo luego de la Instalación del comité: Promotor de Inversiones de la Ciudad de México.

Sobre el inicio de conversaciones para reformas estructurales en el T-MEC, informado por la Oficina del Representante de Comercio de EU, el funcionario indicó que cuando ellos hablan de esas reformas, se refieren a que quieren adicionar algunas cosas, como por ejemplo, ampliar reglas de origen o ampliar el mecanismo laboral.

“Todavía no nos dicen cómo. Es lo que a ellos les gustaría. Eso ya lo dijeron con las audiencias, en realidad no es algo tan nuevo, lo dijo en diciembre, él mismo. Y ayer le decía, bueno, ¿cuál es el alcance? Todavía no lo tiene. Eso es algo que vamos a discutir. Nos tendrán que decir cuáles son los cambios que quieren, pero la estructura primordial del tratado va a salir adelante”, apuntó.

Respecto al optimismo que muestra sobre la continuación del acuerdo, Ebrard puso como ejemplo la llamada que tuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, la cual catalogó como "muy exitosa".

“Ve lo que puso el presidente Trump. Las llamadas que ha hecho nuestra presidenta con el presidente Trump, creo que es una de las mejores, la que hubo hoy. Entonces, eso te habla de una buena, muy buena relación, a pesar de todas las dificultades. Nuestras cifras de exportación que se han visto en los últimos años, en el siglo pasado, han sido de un 7.6 por ciento”, apuntó.

Exportaciones históricas es un logro mayor de México

Más temprano, el funcionario destacó que las exportaciones récord que logró México en 2025, afirmándose como el mayor socio comercial de Estados Unidos, en un ambiente proteccionista por parte de ese país, es un logro mayor.

“Terminamos el año siendo el principal exportador a EU, el crecimiento es notorio, haber logrado eso en un escenario de proteccionismo como el que estamos viviendo, es un logro mayor del país”, indicó.