Suspenden temporalmente Ruta Bowí al Campus II de la UACH por vacaciones de Semana Santa

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informó que como parte de los ajustes operativos por el periodo vacacional de Semana Santa, la ruta universitaria del sistema Bowí que brinda servicio al Campus II, suspenderá temporalmente su operación a partir del sábado 28 de marzo.

La medida obedece a la disminución en la demanda del servicio durante este periodo, derivada de la interrupción de las actividades académicas. El servicio se reanudará el lunes 13 de abril, una vez que se retomen las actividades escolares.

Bowí agradece la comprensión de las y los usuarios, y recomienda anticipar la planeación de sus traslados durante estos días.

Para mayor información, las y los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención por WhatsApp BowíChat al número 614 512 9386.