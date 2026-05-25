Se fortalece la Liga Indígena de Baloncesto con equipos a nivel estatal

En el torneo convocado por el Municipio de Chihuahua, participan 20 equipos femeniles y varonil

Con la participación de cerca de 150 personas de la comunidad indígena Rarámuri, dio inicio la Liga Indígena de Baloncesto que tendrá duración tres fines de semana y tiene como objetivo impulsar los espacios de competencia y recreación deportiva.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) celebró el arranque de una nueva edición con el registro de 20 equipos en la categoría libre, de los cuales 11 de estos son de la rama femenil que proyecta el potencial e interés de la participación de mujeres en deportes convencionales.

El director del IMCFD, Juan José Abdo, marcó la declaración inaugural con el acompañamiento de la representación de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de Gobierno del Estado, la Comisión de Sociedad Civil Organizada de Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas, así como los representativos municipales y estatales en el impulso de Juegos Autóctonos y Tradicionales de Chihuahua.

La siguiente jornada de competencia se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en el centro deportivo Tricentenario, que cabe mencionar, en esta edición se cuentan con dos equipos del municipio de Guachochi, dos de Cuauhtémoc, uno de Ciudad Juárez, así como de asentamientos indígenas urbanos en el Municipio de Chihuahua.

Cabe destacar que la inauguración del evento se contó con la participación de la escolta de la Escuela Primaria Indígena ‘Cruz Chávez Mendoza’.