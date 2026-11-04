Suspenden sesión por bloqueo en Diputados; convocatoria para elegir nueva presidenta del INE se emitirá la próxima semana

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho confirmó que ante el bloqueo de pensionados y jubilados a los acceso del recinto legislativo de San Lázaro, se suspendió la sesión de este miércoles.

Con esta decisión, se pospone hasta el próximo lunes la emisión de la convocatoria para elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual debe ser aprobada por tres cuartas partes de los diputados en el pleno.

En un video que subió a redes sociales dijo que se ha “decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las 11 de la mañana, toda vez que vamos a entablar una mesa de diálogo con las y los jubilados a las 11:45 horas”.

Como informó Latinus por la mañana, la protesta de pensionados y jubilados del recinto legislativo de San Lázaro comenzó a las 6:30 horas con el cierre de accesos vehiculares y peatonales, lo que impidió llevar a cabo los trabajos previos de la sesión.

Antes, este miércoles estaba contemplado realizar una sesión solemne por el fallecimiento del “líder moral de la izquierda”, Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente la sesión para votar la convocatoria de elección de consejera presidenta del INE.

Bolaños-Cacho comentó que “fueron tomados todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro por un grupo de jubiladas y jubilados de la Cámara de Diputados”.

“Desde el inicio del día la Secretaría General de la Cámara (cuyo titular es Mauricio Farah) ha mantenido comunicación con ellos y a través del presidente de la Junta de Coordinación Política (Ricardo Monreal) y un servidor hemos mantenido el mismo contacto con la y los coordinadores parlamentarios”, explicó.

La reunión se lleva a cabo con una comisión de pensionados y jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados.

Antes, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados detalló que “alrededor de 250 jubilados bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir un apoyo económico adicional a las pensiones que reciben del ISSSTE”.

“Ante las restricciones presupuestales, la Cámara de Diputados ofreció un pago único de aproximadamente 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses de apoyo, propuesta que ya fue aceptada por 248 jubilados”, según el comunicado.

La Cámara de Diputados dio a conocer que “un grupo de jubilados de la Cámara de Diputados ha recurrido a los tribunales en materia laboral para solicitar estos apoyos extraordinarios y su resolución está pendiente”.

El grupo de trabajadores inconformes demanda un apoyo económico de aproximadamente 14 mil pesos mensuales, además de una cantidad adicional de 50 mil pesos a finales de año.

“Cabe precisar que estos recursos son adicionales a las pensiones que, conforme a la ley ya reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, aclaró la oficina de comunicación social.