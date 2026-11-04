Delegada del Bienestar no acude a todas las mesas de seguridad, señala Santiago De la Peña

Luego de que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez señaló que la gobernadora Maru Campos no acude a todas las Mesas de Seguridad, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló es ella quien acude a todas las reuniones y que en ocasiones ni siquiera manda representante.

Dijo que la Mesa de Seguridad funciona con la representación de las instituciones y que el Gobierno del Estado está presente en todas las reuniones a tráves de la gobernadora Maru Campos, de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En cambio, mencionó que la delegada del Bienestar no ha estado presente en todas las reuniones y que no siempre manda a un representante e incluso, no siempre presentan resultados.

Agregó que lo que habla de la Mesa de Seguridad son los resultados y que en el caso de Chihuahua, se reportan los mejores datos en los últimos 10 años, gracias a la estrategia de seguridad que implementó la gobernadora con la Plataforma Centinela.