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Lo primero en la democracia es salir a votar, felicidades a EU: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván mencionó que en todos los países se valora el voto ciudadano, pues lo primero en un sistema democrático es que la población salga a elegir a sus gobernantes y que su decisión sea tomada en cuenta.

Ello en relación a las elecciones intermedias que se llevaron a cabo en Estados Unidos, en donde se renovó por completo la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, la mayoría de las gobernaciones estatales y múltiples legislaturas locales.

Maru Campos omitió hacer comentarios sobre los resultados de las elecciones, en las que el Partido Democráta ganó la mayoría del Congreso y estados como Texas y Nuevo México, que colindan parcialmente con Chihuahua.

Aclaró que el proceso electoral no le compete a ella como gobernadora de Chihuahua ni a los mexicanos en general por lo que únicamente se remitió a felicitar al país vecino por la jornada que se llevó a cabo.

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