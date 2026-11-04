Felicita Maru Campos a gobernadoras que ganaron en EU: “me dará mucho gusto colaborar con ellas”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván felicitó a quienes resultaron electas y electo para gobernar los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Texas y California, tras las elecciones intermedias que se realizaron en Estados Unidos.

A tráves de sus redes sociales, destacó que Deb Haaland será la primera mujer nativa americana electa para gobernar en Nuevo México, así como a Gina Hinojosa por ser la primera mujer latina que estará al frente del vecino estado de Texas.

Además, mencionó que Xavier Becerra es un orgullo para millones de mexicanos al ser el primer latino electo para gobernador de California y a Katie Hobbs por ser reelecta para un segundo periodo en Arizona.

Maru Campos agregó que le dará gusto colaborar con quienes estarán al frente de los estados fronterizos para abonar al bienestar, seguridad y prosperidad de los pueblos y sobre todo, de las comunidades transfronterizas.

Después de la jornada electoral de ayer en Estados Unidos, quiero reconocer a quienes encabezarán los estados fronterizos con nuestro país: @DebHaalandNM, en Nuevo México, nuestro vecino, primera mujer nativa americana electa gobernadora en la Unión Americana; @GinaHinojosaTX, que hace historia como la primera mujer latina en gobernar Texas; @XavierBecerra, primer latino electo gobernador de California, orgullo para millones de mexicanos de ambos lados de la frontera; y @GovernorHobbs, reelecta por un segundo periodo en Arizona. Desde Chihuahua, les envío mi más sincera y calurosa felicitación. Me dará mucho gusto colaborar con ellas y con él en todo lo que une a nuestra frontera y abone al bienestar, la prosperidad y la seguridad de nuestros pueblos, en particular de nuestras comunidades transfronterizas. — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 4, 2026

Ante medios de comunicación agregó que lo primero en un sistema democrático es que la gente salta a votar y que su voto sea tomado en cuenta por lo que felicitó al Gobierno de Estados Unidos por la jornada electoral que se llevó a cabo.