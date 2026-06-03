Supervisa Sindicatura servicios públicos en la colonia División del Norte Etapa I

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, la Síndica municipal Olivia Franco organizó una visita a la colonia División del Norte Etapa I, al sur de la ciudad, con el objetivo de supervisar la calidad de los servicios públicos y atender de manera directa las inquietudes de las y los vecinos.

Durante el recorrido, personal de la Sindicatura recopiló información sobre el funcionamiento de diversos servicios municipales para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentra el sector.

En materia de recolección de basura, los habitantes señalaron que el servicio se presta de manera regular los días lunes, miércoles y viernes, sin reportes o incidencias relevantes.

Respecto al alumbrado público, los vecinos informaron que las luminarias operan correctamente y que la colonia cuenta con iluminación LED, por lo que no se registraron observaciones en este rubro.

En cuanto a la seguridad, las y los residentes manifestaron que observan de manera frecuente la presencia de unidades policiales realizando recorridos de vigilancia en la zona.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de mantener un contacto permanente con la ciudadanía para evaluar el desempeño de los servicios públicos y detectar áreas de oportunidad.

“Con Sindicatura en tu Colonia buscamos escuchar directamente a las y los vecinos, conocer cómo están funcionando los servicios públicos y verificar que las acciones del gobierno municipal estén dando resultados en cada sector de la ciudad”, expresó.

Asimismo, reiteró que este programa permite fortalecer la cercanía con la ciudadanía y contribuir a la mejora continua de los servicios que reciben las familias chihuahuenses.